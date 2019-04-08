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              BEGETON | ART
              Добавлено 08.04.2019
              800

              Конвертер из HDMI в AV (CVBS) и FLFR стерео аудио, черный

              Телефон
              88002507042
              Продавец
              42unita
              0
              Описание товара
              Конвертер позволяют изменять HDMI сигнала в AV + аудио (R+L)  сигнал.Технические характеристикиВходHDMIВыход3х RCA (желтый/белый/красный)Разрешение HDMI640x480 60 Гц/800x600 60 Гц/1024x768 60 Гц/1280x720 60 Гц/1280x1024 60 Гц/1360x768 60 Гц/1600x1200 60 Гц/1920x1080 60 Гц 480i/60 Гц, (480 P/60 Гц, 576i/60 Гц, 576 P/60 h, 720p50/60 Гц, 1080i50/60 Гц, 1080p50/60 Гц)CVBS выходPAL/NTSC_M (NTSC_J)Питание5 Вольт, разъем miniUSB ЦветЧерныйРазмеры66х55х20 ммКомплектация:Конвертер 1 шт.USB кабель 1 шт.
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