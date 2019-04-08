Разъем питания штекер 21 х 55 с клеммной колодкой REXANT

Описание товара

РАЗЪЁМ питания штекер 2.1 х 5.5 с клеммной колодкой REXANT предназначен для оперативного подключения питания различного оборудования (систем видеонаблюдения, питания зарядных или других бытовых устройств) к источнику питания постоянного тока 12/24В (DC). Такой двухконтактный штекер монтируется на кабель с помощью винтовых зажимов. Этот способ крепления значительно проще и быстрее, чем пайка, но его надежность и качество соединения остаются на неизменно высоком уровне. Никелевое покрытие контактов повышает д...