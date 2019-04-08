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              BEGETON | ART
              Добавлено 08.04.2019
              22

              Разъем питания штекер 21 х 55 с клеммной колодкой REXANT

              Телефон
              88002507042
              Продавец
              42unita
              0
              Описание товара
              РАЗЪЁМ питания штекер 2.1 х 5.5 с клеммной колодкой REXANT предназначен для оперативного подключения питания различного оборудования (систем видеонаблюдения, питания зарядных или других бытовых устройств) к источнику питания постоянного тока 12/24В (DC). Такой двухконтактный штекер монтируется на кабель с помощью винтовых зажимов. Этот способ крепления значительно проще и быстрее, чем пайка, но его надежность и качество соединения остаются на неизменно высоком уровне. Никелевое покрытие контактов повышает д...
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