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              BEGETON | ART
              Добавлено 08.04.2019
              560

              Удлинитель активный USB 20 5М REXANT

              Телефон
              88002507042
              Продавец
              42unita
              0
              Описание товара
              Удлинитель USB 2.0 REXANT 5м предназначен если вам необходимо вывести USB модем на большое расстояние от ноутбука или настольного ПК. Так же он подойдет для соединения компьютера с принтером, сканером или вебкамерой.В удлинителе используется специальный усиливающий блок, установленный в один конец устройства, что позволяет передавать сигнал на большие расстояния. Так же в изделии реализована функция буферизации данных, что позволяет передавать сигнал от различных периферийных, мультимедийных и коммутационных устройств без потерь. Эта особенность выгодно выделяет активный удлинитель REXANT перед пассивными удлинителями. Устройству не требуется дополнительный источник питания. Но если подключаемое устройство потребляет много мощности и имеет внешний блок питания, то его необходимо подключить к сети.Для корректной работы USB удлинителя не требуется никаких программ и драйверов. USB-удлинитель REXANT - это отличный выход из положения для тех, кто планирует воспользоваться интернетом через USB модем.Основные характеристики удлинителя Rexant 10мСтандартUSB 2.0Скорость передачи данныхдо - 480 Мб/с
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