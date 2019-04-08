Антенный адаптер для 3G4G модемов ZTE, F female TS 9 (угловой)

Описание товара

Антенный адаптер для модемов Huawei представляет собой кабельную сборку с разъемами типа TS-9 и F-female.Совместим с следующими моделями модемов и роутеров:Huawei: E392, E5372 (Мегафон MR100-3, МТС 823F),E5776s-22(МТС 821FT)