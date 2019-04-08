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              BEGETON | ART
              Добавлено 08.04.2019
              240

              Антенный адаптер для 3G4G модемов ZTE, F female TS 9 (угловой)

              Телефон
              88002507042
              Продавец
              42unita
              0
              Описание товара
              Антенный адаптер для модемов Huawei представляет собой кабельную сборку с разъемами типа TS-9 и F-female.Совместим с следующими моделями модемов и роутеров:Huawei: E392, E5372 (Мегафон MR100-3, МТС 823F),E5776s-22(МТС 821FT)
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