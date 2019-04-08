Удлинитель активный USB 20 10М REXANT

Описание товара

Удлинитель USB 2.0 REXANT 10м предназначен если вам необходимо вывести USB модем на большое расстояние от ноутбука или настольного ПК. Так же он подойдет для соединения компьютера с принтером, сканером или вебкамерой.В удлинителе используется специальный усиливающий блок, установленный в один конец устройства, что позволяет передавать сигнал на большие расстояния. Так же в изделии реализована функция буферизации данных, что позволяет передавать сигнал от различных периферийных, мультимедийных и коммутационных устройств без потерь. Эта особенность выгодно выделяет активный удлинитель REXANT перед пассивными удлинителями.Устройству не требуется дополнительный источник питания. Но если подключаемое устройство потребляет много мощности и имеет внешний блок питания, то его необходимо подключить к сети. Для корректной работы USB удлинителя не требуется никаких программ и драйверов.USB-удлинитель REXANT - это отличный выход из положения для тех, кто планирует воспользоваться интернетом через USB модем.Основные характеристики удлинителя Rexant 10мСтандартUSB 2.0Скорость передачи данныхдо - 480 Мб/с