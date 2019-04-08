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BEGETON | ART
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42unita
Конвертер из HDMI в VGA+аудио
Добавлено
08.04.2019
500
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Конвертер из HDMI в VGA+аудио
Телефон
88002507042
Продавец
42unita
0
Описание товара
Конвертер позволяет преобразовать HDMI-сигнал в сигнал VGA + аудио. Питается через разъем miniUSB — 5 VDC.Технические характеристикиВходHDMIВыходVGA (D-Sub) + аудио (3.5 Jack)Поддерживаемое разрешение HDMI640x480 60/72/75/85 Гц800x600 60/72/75/85 Гц1024x768 60/72/75/85 Гц1280x720 60 Гц1280x1024 60 Гц1360x768 60 Гц1600x1200 60 Гц1920x1080 60 ГцПитание5 Вольт, разъем miniUSBЦветБелыйРазмеры66х55х20 ммКомплектация:Конвертер 1 шт. USB кабель питания 1 шт.
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