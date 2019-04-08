Монастырский чай при климаксе

Описание товара

С возрастом в организме женщины происходит множество изменений. Особо сложным считается период, когда начинается угасание функций репродуктивной системы. Этот период медики называют климакс или менопауза. Чаще всего она наступает, кода женщины достигают возраста 40-45 лет, хотя некоторым придется раньше столкнуться с этой проблемой. Казалось бы, жизнь только начинает излучать яркость, насыщенность и вдруг обнаруживаются жуткие проблемы: появляются частые перепады настроения, ведущие к ссорам с близкими или разрыву отношений