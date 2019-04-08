Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 08.04.2019
              990

              Монастырский чай при климаксе

              Телефон
              +74993665550
              Продавец
              Oneshop
              0
              Описание товара
              С возрастом в организме женщины происходит множество изменений. Особо сложным считается период, когда начинается угасание функций репродуктивной системы. Этот период медики называют климакс или менопауза. Чаще всего она наступает, кода женщины достигают возраста 40-45 лет, хотя некоторым придется раньше столкнуться с этой проблемой. Казалось бы, жизнь только начинает излучать яркость, насыщенность и вдруг обнаруживаются жуткие проблемы: появляются частые перепады настроения, ведущие к ссорам с близкими или разрыву отношений
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store