Описание товара

Нарушения сна сильно сказываются на работоспособности, настроении и самочувствии. Для полноценного восстановления необходимо спать не менее 7-9 часов, но измученному бессонницей человеку такая роскошь недоступна. Помощь в устранении проблемы окажет Монастырский чай «Здоровый сон». Благодаря его мягкому действию, засыпание станет быстрым, а отдых приятным. При этом в дневное время вы не будете испытывать сонливость – напротив, бодрость и активность станут привычными союзниками при выполнении рабочих и домашних обязанностей. Кому показан чай? Недосыпание трудно скрыть. При невозможности сразу погрузиться в сон люди не успевают отдохнуть, становятся рассеянными и раздражительными, не говоря уже о синяках под глазами и прочих внешних проявлениях. Снотворные не всегда оказываются действенными или же имеют побочные эффекты. А вот Монастырский чай для сна сработает безотказно и не сделает из вас сомнамбулу. Его нужно применять при следующих расстройствах: Постоянная усталость и стресс. Слишком чуткий сон. Бессонница. Подавленное настроение. Трудности с засыпанием. Повышенная возбудимость и тревожность. Почувствовав эти признаки, немедленно начинайте пить Монастырский сбор «Здоровый сон», пока недостаток сна не повлиял на здоровье и не успел окончательно подорвать работоспособность. Полезные свойства За счет натурального состава препарат не вызывает привыкания. Он мягко регулирует режимы сна и бодрствования, не нарушая естественных процессов: Оказывает успокоительное действие. Улучшает состояние нервной системы. Способствует быстрому погружению в сон. Регулирует аппетит (переедание или недоедание тоже мешают уснуть). Уже после первых чашек Монастырского чая «Здоровый сон» вы начнете нормально высыпаться и почувствуете себя другим человеком. Первые успехи окрыляют и помогают избавиться от проблемы навсегда. Полный курс составляет не менее трех недель. Впрочем, разницу вы сможете ощутить всего через 7 дней: самочувствие и внешний вид станут заметно лучше, а дни будут проходить более продуктивно. Из чего состоит Монастырский чай от бессонницы? Как мы уже упоминали, средство для улучшения сна создано из природных компонентов, которые отлично действуют в тандеме. Они не только устраняют бессонницу, но и укрепляют иммунитет и нормализуют функционирование других систем. В качестве основных составляющих используются: Душица. За счет включения флавоноидов, жирных и эфирных масел трава прекрасно справляется с бессонницей и улучшает аппетит. Мята. Снимает раздражительность и вспыльчивость, улучшает сон. В ней содержатся витамины группы В, эфирные масла, витамин С, каротин, клетчатка. Пустырник. Без него монастырский сбор «Здоровый сон» был бы неполным, поскольку в пустырнике есть витамины А, С, Е, органические кислоты, алконоиды и сапонины. С их помощью можно снизить эмоциональное напряжение и наладить сон. Шишки хмеля. Они богаты витаминами и другими веществами (магний, калий, кальций), способствующими избавлению от судорог, воспалений и заболеваний ЖКТ. Мелисса. Снимает стресс и излишнюю усталость, мешающую засыпанию. Включает эфирные компоненты, кофейную и розмариновую кислоту. Шиповник. Это целый коктейль витаминов и микроэлементов, которые тонизируют и оздоровляют весь организм. Порядок применения очень прост. Заварите кипятком одну чайную ложку Монастырского чая для сна и оставьте настояться в течение 30 минут. Напиток обладает приятным ароматом и насыщенным вкусом, поэтому вы будете пить его с удовольствием, а не через силу. Вы можете купить Монастырский чай «Здоровый сон» с доставкой по всей России: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Воронеж, Волгоград, Саратов, Краснодар, Тольятти, Тюмень, Ижевск, Барнаул, Иркутск, Ульяновск, Хабаровск, Владивосток, Ярославль, Томск, Оренбург, Новокузнецк, Кемерово, Рязань, Астрахань, Набережные Челны, Пенза, Липецк, Киров, Тула, Чебоксары, Калининград и др.