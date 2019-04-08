Описание товара

Вредные привычки сокращают жизнь. Однако четкого осознания этого факта недостаточно, чтобы отказаться от сигарет. Если вы твердо решили жить без табака, вашим союзником станет монастырский чай от курения. Он не только облегчает период отвыкания, но и восстанавливает организм, сильно пострадавший за годы никотиновой зависимости. Меньше чем за месяц вы забудете о том, что табачный дым когда-то был вам приятен, и начнете новый этап без этого пагубного пристрастия. Свойства препарата При отказе от курения важно иметь правильный настрой, хотя одного желания большинству курильщиков мало. С монастырским чаем против курения ваши шансы на избавление от привычки резко возрастут. Его возможности очень широки: Устранение тяги к табаку. Снятие психологической зависимости. Поддержание хорошего самочувствия. Регенерация бронхо-легочной системы. Регулирование аппетита. Успокоительное действие. Вывод никотина, смол и других токсинов. Каждое из этих качеств монастырского чая от курения имеет большое значение, а все они в комплексе предопределяют положительный итог. Так, без восстановительной функции человек еще долго будет страдать одышкой и частыми простудными заболеваниями, а переключение на сладкое на нервной почве приводит к лишнему весу и другим неприятным последствиям. Преимущества чая Монастырский сбор от курения Большинство препаратов, помогающих бросить курить, включает в себя никотин. Это те же отравляющие вещества, только в сниженном количестве, поэтому уменьшая стресс организма, курильщик продолжает получать определенную дозу вредных элементов. Чай имеет принципиально иное действие. Его изготавливают из натуральных компонентов, которые естественным образом уменьшают желание потянуться за сигаретой. Кроме того, монастырский чай от курения обладает следующими положительными чертами: Быстрый отказ. С никотиновыми жвачками и пластырями процесс может растянуться на месяцы, тогда как травяной напиток дает нужный эффект всего за 4 недели. Стойкий результат. Будьте уверены – ни через полгода, ни через годы вам не захочется снова закурить. Экономия. Имея приемлемую стоимость, препарат сэкономит вам тысячи рублей, которые раньше уходили на покупку сигарет. Эффект омоложения. После вывода токсинов и обновления тканей вы будете выглядеть лучше. Решив купить монастырский чай от курения, вы легко откажетесь от вдыхания вредного дыма. Это важно для всех близких курильщика, которые хотели бы видеть его здоровым и активным человеком, не отравляющим атмосферу вредными выхлопами. Как быстро пропадет зависимость? Основной курс отказа от никотина занимает три недели. В течение этого времени вы будете употреблять монастырский чай против курения как обычный напиток. Он легко заваривается, быстро настаивается и имеет приятный травяной вкус, поэтому пить через силу не придется. Еще через неделю функции организма придут в норму. Чтобы убедиться в этом, сходите к врачу и сдайте анализы. Впрочем, улучшившееся здоровье и без того даст о себе знать. Вы уже не будете задыхаться, поднимаясь по лестнице, а надсадный кашель, одолевавший месяцами, пройдет насовсем. Таким образом, монастырский чай от курения может оказаться тем самым импульсом для расставания с пачкой сигарет, которого вы давно ждали. Чем быстрее вы бросите плохую привычку, тем меньше пострадаете от нее. Вы можете купить Монастырский чай от курения с доставкой по всей России: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Воронеж, Волгоград, Саратов, Краснодар, Тольятти, Тюмень, Ижевск, Барнаул, Иркутск, Ульяновск, Хабаровск, Владивосток, Ярославль, Томск, Оренбург, Новокузнецк, Кемерово, Рязань, Астрахань, Набережные Челны, Пенза, Липецк, Киров, Тула, Чебоксары, Калининград и др.