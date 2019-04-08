Описание товара

Заболевания желудка быстро развиваются, но трудно излечиваются. Как известно, они провоцируются стрессом, а поводов для расстройства в жизни современного человека предостаточно. Для улучшения состояния здоровья врачи рекомендуют пить монастырский желудочный чай. Травяной напиток оказывает благотворное влияние на органы ЖКТ, что позволяет устранить сбои и нарушения. Организм быстро приходит в норму, поэтому вы очень скоро забудете адрес поликлиники и режим работы вашего гастроэнтеролога. Как действует препарат? В монастырях издавна занимались изучением и сбором лекарственных трав, предпочитая хранить в секрете свои открытия. Тайное стало явным лишь недавно, когда ученые и доктора получили доступ к уникальной рецептуре. В частности, выяснилось, что монастырский чай для желудка имеет следующие полезные свойства: Быстрое обезболивание и снятие спазмов. Уже через четверть часа вы почувствуете улучшение. Борьба с изжогой, неприятным привкусом во рту, отрыжкой и прочими проявлениями. Регулирование аппетита. С больным желудком пищу необходимо принимать часто, но понемногу. Нормализация секреторных функций. Напиток восстанавливает нормальную кислотность и обеспечивает выработку ферментов. Заживление слизистой ЖКТ. Гастрит и язвы очень мучительны, а монастырский чай для желудка бережно воздействует на поврежденные участки, ускоряя их регенерацию. Помощь в усвоении питательных веществ и микроэлементов. Организм получает все необходимое. Противовоспалительный, желчегонный и легкий слабительный эффект. Как показывают исследования, средство помогает абсолютному большинству пациентов. Многие из них скептически относились к предложению врачей «выпить чайку», однако недоверие быстро исчезло, так как положительные изменения оказались самым весомым аргументом. Состав желудочного чая по монастырскому рецепту В эффективности чая нет ничего удивительного – он вобрал в себя вековую народную мудрость, которая способна исцелить от многих хронических заболеваний. В его состав входят такие компоненты: Мята перечная. Обезболивает и усиливает желудочную секрецию. Зверобой. Повышает аппетит, снижает кислотность, заживляет изъязвления. Плоды шиповника. Не дают развиваться воспалительному процессу, оказывают желчегонное действие, снабжают витаминами. Календула. Улучшает перистальтику кишечника и благотворно влияет на ЖКТ в целом. Сушеница топяная. Восстанавливает слизистую, обезболивает. Полынь. Выводит паразитарные инфекции, налаживает пищеварение, борется со спазмами. Цветы тысячелистника. Тонизируют ЖКТ, увеличивают выделение желудочного сока, противодействуют метеоризму. Семена льна. Снимают резкие боли, обволакивают слизистую желудка и защищают ее от негативного воздействия. Хвощ полевой. Способствует заживлению ран и быстрому восстановлению после кишечных расстройств. Сбор лекарственных трав для монастырского желудочного чая осуществляется вручную, причем только в экологически чистых районах – вдалеке от оживленных трасс и промышленных предприятий. Дополнительные ингредиенты и химические препараты не использовались, поэтому вы можете не бояться побочных эффектов и раздражений. Кому показан чай? Список желудочно-кишечных заболеваний насчитывает десятки наименований. Большинство из этих болезней проходят после приема монастырского желудочного чая. Натуральные компоненты скомбинированы таким образом, чтобы их лечебные свойства проявлялись с максимальной быстротой. При этом результат сохраняется в течение длительного времени, что позволяет бывшим пациентам забыть об обострениях целого ряда недугов: Хронические гастриты различного происхождения Язвы двенадцатиперстной кишки и желудка. Колиты. Кишечные инфекции (грибковые и бактериальные). Отравления. Запоры или поносы. Метеоризм. Дисбактериоз. При наличии любого явления или сразу нескольких заболеваний вы можете купить монастырский желудочный чай и проверить его эффективность на себе. Мы гарантируем, что разочарования не будет. Напротив, в течение 10 минут рези, тянущие боли и другие неприятности постепенно начнут отпускать. Через месяц ваше состояние стабилизируется и можно будет вновь вернуться к активной жизни, полной больших и маленьких радостей. Вы можете купить Монастырский желудочный чай с доставкой по всей России: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Воронеж, Волгоград, Саратов, Краснодар, Тольятти, Тюмень, Ижевск, Барнаул, Иркутск, Ульяновск, Хабаровск, Владивосток, Ярославль, Томск, Оренбург, Новокузнецк, Кемерово, Рязань, Астрахань, Набережные Челны, Пенза, Липецк, Киров, Тула, Чебоксары, Калининград и др.