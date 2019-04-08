Манипулятор маз 53366

Описание товара

Манипулятор на базе МАЗ 53366-021 грузоподъемность авто 10 тн. Год выпуска 2001. Мощность двигателя 240 л/с. Рама целая без сварных швов. Новая резина в круг. Технически полностью исправен и обслужен. Чистка и настройка ТНВД, новые форсунки, новый генератор и т.д. Залит антифриз. Чистый салон. Блокировка заднего моста работает. КМУ гидравлическая БАКМ (Балашиха) грузоподъемность 4 тн. простая и надежная. На КМУ все шланги новые. Все работает. Документы на КМУ из НАМИ имеются. Манипулятор использовали для собственных целей, в аренду не ходил. Состояние хорошее. Торг...