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              BEGETON | ART
              Добавлено 08.04.2019
              780 000

              Манипулятор маз 53366

              Телефон
              +79207559988
              Продавец
              ПРОФБИЛДГРУПП
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              Описание товара
              Манипулятор на базе МАЗ 53366-021 грузоподъемность авто 10 тн. Год выпуска 2001. Мощность двигателя 240 л/с. Рама целая без сварных швов. Новая резина в круг. Технически полностью исправен и обслужен. Чистка и настройка ТНВД, новые форсунки, новый генератор и т.д. Залит антифриз. Чистый салон. Блокировка заднего моста работает. КМУ гидравлическая БАКМ (Балашиха) грузоподъемность 4 тн. простая и надежная. На КМУ все шланги новые. Все работает. Документы на КМУ из НАМИ имеются. Манипулятор использовали для собственных целей, в аренду не ходил. Состояние хорошее. Торг...
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