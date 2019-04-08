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              BEGETON | ART
              Добавлено 08.04.2019
              4 600 000

              Дом 160 м² на участке 35 сот.

              Телефон
              +79207559988
              Продавец
              ПРОФБИЛДГРУПП
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              Описание товара
              Площадь дома: 160 м²
              Площадь участка: 35 сот.
              Расстояние до города: 28
              Материал стен: кирпич
              Вид объекта: дома
              Этажей в доме: 2
              Адрес: деревня Малахово, городской округ Тула, Тульская область, Центральная улица 
              Капитальный кирпичный дом в деревне Малахово направление село Зайцево. Экологически чистое место с прудами и лесами. На участке парники 2 шт., цветники, яблони, смородина, туи, сосны и т.д. Полностью огорожен ж/б забором. На участке хоз постройки, подземный погреб, баня, гараж, дровяник, мастерская, эстакада для машины. Дом полностью готов к проживанию, с мебелью, с бытовой техникой и т.д. Есть камин и печь на дровах работают. В доме электричество, газовое отопление, вода, канализация. Качественная металлочерепица новая. Пластиковые окна. Решетки на окнах. Вверху участка есть вторые дополнительные ворота. Круглогодичный подъезд асфальт. Рядом 5 минут остановка городского автобуса. В деревне есть магазин. Участок всегда обрабатывался.
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