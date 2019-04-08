Дом 160 м² на участке 35 сот.

Описание товара

Площадь дома: 160 м²

Площадь участка: 35 сот.

Расстояние до города: 28

Материал стен: кирпич

Вид объекта: дома

Этажей в доме: 2

Адрес: деревня Малахово, городской округ Тула, Тульская область, Центральная улица

Капитальный кирпичный дом в деревне Малахово направление село Зайцево. Экологически чистое место с прудами и лесами. На участке парники 2 шт., цветники, яблони, смородина, туи, сосны и т.д. Полностью огорожен ж/б забором. На участке хоз постройки, подземный погреб, баня, гараж, дровяник, мастерская, эстакада для машины. Дом полностью готов к проживанию, с мебелью, с бытовой техникой и т.д. Есть камин и печь на дровах работают. В доме электричество, газовое отопление, вода, канализация. Качественная металлочерепица новая. Пластиковые окна. Решетки на окнах. Вверху участка есть вторые дополнительные ворота. Круглогодичный подъезд асфальт. Рядом 5 минут остановка городского автобуса. В деревне есть магазин. Участок всегда обрабатывался.

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