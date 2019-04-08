Строительство домов по немецкой технологии

Описание товара

Строительная компания ООО «ПрофБилдГрупп» является официальным дилером австрийского домостроительного холдинга АО «ТАМАК».

- Комплект дома производится на австрийском предприятии АО «ТАМАК»

- АО «ТАМАК» уже более 30 лет в РФ ведущий домостроительный холдинг

- Высокое качество домов подтверждено сертификатами качества РФ и ЕС

- Применяются экологически чистые и негорючие материалы по ГОСТ и СНиП РФ

- Высокие теплоизоляционные характеристики дома для холодного климата РФ

- Быстрые сроки возведения комплекта дома официальным дилером в регионе

- Технология позволяет выполнять строительство домов под ключ круглый год.

Сотрудники нашей компании ежегодно проходят обучение на предприятии АО «ТАМАК», что подтверждается сертификатом дилера. Применяя полученные знания и успешный опыт строительства, мы качественно и в короткие сроки выполняем сборку домов. Наша компания имеет свою базу и офис. Для строительства домов мы используем собственную строительную технику: автокран вездеход и манипулятор. Для передвижения наших бригад мы используем собственный автотранспорт. Если объекты строительства находятся на значительном удалении, мы доставляем собственные бытовки, которые утеплены для зимы и имеют биотуалеты. Если на участке строительства отсутствует электричество, в этом случае мы используем собственные генераторы. Технология домостроения позволяет выполнять строительство дома под ключ круглый год.

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