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              BEGETON | ART
              Добавлено 08.04.2019
              10 000

              Строительство домов по немецкой технологии

              Телефон
              +79207559988
              Продавец
              ПРОФБИЛДГРУПП
              0
              Описание товара
              Строительная компания ООО «ПрофБилдГрупп» является официальным дилером австрийского домостроительного холдинга АО «ТАМАК». 
              - Комплект дома производится на австрийском предприятии АО «ТАМАК»
              - АО «ТАМАК» уже более 30 лет в РФ ведущий домостроительный холдинг
              - Высокое качество домов подтверждено сертификатами качества РФ и ЕС
              - Применяются экологически чистые и негорючие материалы по ГОСТ и СНиП РФ
              - Высокие теплоизоляционные характеристики дома для холодного климата РФ
              - Быстрые сроки возведения комплекта дома официальным дилером в регионе
              - Технология позволяет выполнять строительство домов под ключ круглый год.
              Сотрудники нашей компании ежегодно проходят обучение на предприятии АО «ТАМАК», что подтверждается сертификатом дилера. Применяя полученные знания и успешный опыт строительства, мы качественно и в короткие сроки выполняем сборку домов. Наша компания имеет свою базу и офис. Для строительства домов мы используем собственную строительную технику: автокран вездеход и манипулятор. Для передвижения наших бригад мы используем собственный автотранспорт. Если объекты строительства находятся на значительном удалении, мы доставляем собственные бытовки, которые утеплены для зимы и имеют биотуалеты. Если на участке строительства отсутствует электричество, в этом случае мы используем собственные генераторы. Технология домостроения позволяет выполнять строительство дома под ключ круглый год.
              ЖДЕМ ВАС В НАШЕМ ОФИСЕ!
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