Описание товара

Пеллеты из Кирова зольность 0,23-0,3.

В наличии на складе в Туле более 100 тн.

1. Серые 6 мм упаковка биг-бег 1 тн. цена 10 000 р.

2. Серые 6 мм фасовка пакеты по 15 кг. цена за 1 тн. 11 000 р.

3. Белые (премиум) 6 мм упаковка биг-бег 1 тн цена 11 000 р.

4. Белые (премиум) 6 мм фасовка пакеты по 15 кг. цена за 1 тн. 12 000 р.

Качественная заводская упаковка по 15 кг. удобна для загрузки бункера котла. Пакеты уложены на поддоне, обтянуты стрейч пленкой и стянуты жесткой лентой. Поддон входит в стоимость пеллет. Погрузка выполняется погрузчиком. Доставка выполняется собственным автотранспортом: манипулятор бортовой Маз 8 тн. и фургон Зил Бычок 3 тн.

Наша компания является официальным дилером пеллетных котлов FACI (Италия). Мы выполняем поставку котлов, монтаж, сервис и поставляем пеллеты. Отапливаем свой офис пеллетным котлом FACI. Поэтому знаем толк в пеллетах. Серые пеллеты зольность 0,3 и белые пеллеты зольность 0,23 одинаково хорошо горят, небольшая разница в зольности. На фото наш офис и склад хранения.

Остерегайтесь мошенников, которые предлагают дешевую цену и просят предоплату. Посмотрите наличие на складе.