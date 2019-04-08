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              BEGETON | ART
              Добавлено 08.04.2019
              10 000

              Пеллеты

              Телефон
              +79207559988
              Продавец
              ПРОФБИЛДГРУПП
              0
              Описание товара
              Пеллеты из Кирова зольность 0,23-0,3. 
              В наличии на складе в Туле более 100 тн.
              1. Серые 6 мм упаковка биг-бег 1 тн. цена 10 000 р.
              2. Серые 6 мм фасовка пакеты по 15 кг. цена за 1 тн. 11 000 р.
              3. Белые (премиум) 6 мм упаковка биг-бег 1 тн цена 11 000 р.
              4. Белые (премиум) 6 мм фасовка пакеты по 15 кг. цена за 1 тн. 12 000 р.
              Качественная заводская упаковка по 15 кг. удобна для загрузки бункера котла. Пакеты уложены на поддоне, обтянуты стрейч пленкой и стянуты жесткой лентой. Поддон входит в стоимость пеллет. Погрузка выполняется погрузчиком. Доставка выполняется собственным автотранспортом: манипулятор бортовой Маз 8 тн. и фургон Зил Бычок 3 тн.
              Наша компания является официальным дилером пеллетных котлов FACI (Италия). Мы выполняем поставку котлов, монтаж, сервис и поставляем пеллеты. Отапливаем свой офис пеллетным котлом FACI. Поэтому знаем толк в пеллетах. Серые пеллеты зольность 0,3 и белые пеллеты зольность 0,23 одинаково хорошо горят, небольшая разница в зольности. На фото наш офис и склад хранения.
              Остерегайтесь мошенников, которые предлагают дешевую цену и просят предоплату. Посмотрите наличие на складе.
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