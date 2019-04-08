Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 08.04.2019
              18 000

              Продаю встраиваемый холодильник liebherr

              Телефон
              +74852200990
              Продавец
              Полюс
              0
              Описание товара
              Продается встраиваемый холодильник LIEBHERR, б/у. Состояние отличное, рабочее. Размеры:
              высота - 176 см
              ширина - 56 см
              глубина - 54 см.
              Гарантия 6 месяцев, разумный торг.
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store