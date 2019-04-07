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              BEGETON | ART
              Добавлено 07.04.2019
              1 240

              утюг

              Телефон
              84212240168
              Продавец
              ООО"Энергомаркет"
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              Описание товара

              • Мощность 2200 Вт.

              • Стальная подошва.

              • Система «Антикапля».

              • Защита от перегрева.

              • Вертикальное отпаривание.

              • Отпаривание с регулированием подачи пара.

              • Паровой удар.

              • Увлажнение.

              • Самоочистка от накипи.

              • В комплект входит мерный стаканчик для воды.

              • Длина шнура 1,85 м.

              Стальная подошва утюга Ладомир 44 нагревается до рабочей температуры за несколько секунд и устойчива к царапинам и коррозии. Световая индикация показывает, что изделие включено или нагрелось до рабочей температуры, а прозрачный бак позволяет с комфортом следить за уровнем воды. Обратите внимание на простое управление всеми функциями утюга при помощи комфортных обрезиненных кнопок. Изделие работает в трех режимах: сухое глажениеотпаривание (с регулировкой подачи пара) и увлажнение. В режиме отпаривания можно воспользоваться функцией «вертикальное отпаривание» для глажения деликатных вещей прямо на вешалке, так как разглаживание происходит выбросом горячего пара, поэтому нет необходимости в соприкосновении подошвы утюга и поверхности ткани. «Вертикальное отпаривание» просто незаменимо для глажения штор и гардин, висящих на карнизе или для глажения одежды с пайетками, бисером, стеклярусом, лоскутной аппликацией и прочими декоративными украшениями. Также в режиме отпаривания доступна функция «паровой удар» и она получила свое название неспроста. При нажатии на кнопку «паровой удар» происходит мощный (100 г/мин) выброс горячего пара, который размягчает волокна ткани, тем самым разглаживая даже самые глубокие складки.


              Система самоочистки позволяет очистить нутро утюга от накипи нажатием одной кнопки, а система «Антикапля» препятствует образованию капель воды на подошве при глажении на низких температурах.

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