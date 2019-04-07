Описание товара

• Мощность 2200 Вт.

• Стальная подошва.

• Система «Антикапля».

• Защита от перегрева.

• Вертикальное отпаривание.

• Отпаривание с регулированием подачи пара.

• Паровой удар.

• Увлажнение.

• Самоочистка от накипи.

• В комплект входит мерный стаканчик для воды.

• Длина шнура 1,85 м.

Стальная подошва утюга Ладомир 44 нагревается до рабочей температуры за несколько секунд и устойчива к царапинам и коррозии. Световая индикация показывает, что изделие включено или нагрелось до рабочей температуры, а прозрачный бак позволяет с комфортом следить за уровнем воды. Обратите внимание на простое управление всеми функциями утюга при помощи комфортных обрезиненных кнопок. Изделие работает в трех режимах: сухое глажение, отпаривание (с регулировкой подачи пара) и увлажнение. В режиме отпаривания можно воспользоваться функцией «вертикальное отпаривание» для глажения деликатных вещей прямо на вешалке, так как разглаживание происходит выбросом горячего пара, поэтому нет необходимости в соприкосновении подошвы утюга и поверхности ткани. «Вертикальное отпаривание» просто незаменимо для глажения штор и гардин, висящих на карнизе или для глажения одежды с пайетками, бисером, стеклярусом, лоскутной аппликацией и прочими декоративными украшениями. Также в режиме отпаривания доступна функция «паровой удар» и она получила свое название неспроста. При нажатии на кнопку «паровой удар» происходит мощный (100 г/мин) выброс горячего пара, который размягчает волокна ткани, тем самым разглаживая даже самые глубокие складки.





Система самоочистки позволяет очистить нутро утюга от накипи нажатием одной кнопки, а система «Антикапля» препятствует образованию капель воды на подошве при глажении на низких температурах.