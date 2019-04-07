Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 07.04.2019
              4 310

              615 Набор чайный 280мл850мл500мл фкруг пу СРТ0116 А снежная королеваз

              Телефон
              +79684043536
              Продавец
              Дом Полон
              0
              Описание товара
              Великолепие белоснежного фарфора, рельефный бордюр в виде снежинок, классическая форма - создают неповторимый шарм и делают сервировку стола изысканной. Строгий и элегантный, удобный и практичный, набор чайный 6/15 является великолепным подарком для дома и офиса.  В состав набора чайного 6/15 входит: блюдце с широким  краем - 6 шт. чашка 280мл с удобной ручкой - 6 шт. чайник с каплеулавливающим носиком 850мл - 1 шт. сахарница с ручками 500мл - 1 шт.молочник - 1 шт. Набор чайный 6/15 изготовлен согласно современным технологиям производства фарфоровой посуды премиум класса из фарфора повышенной белизны. Классическая форма Рельефный бордюр в виде снежинок Отводка из 10% настоящего золота   Производитель КИТАЙ, Чаочжоу Лэмонтри
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store