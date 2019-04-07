615 Набор чайный 280мл850мл500мл фкруг пу СРТ0116 А снежная королеваз

Описание товара

Великолепие белоснежного фарфора, рельефный бордюр в виде снежинок, классическая форма - создают неповторимый шарм и делают сервировку стола изысканной. Строгий и элегантный, удобный и практичный, набор чайный 6/15 является великолепным подарком для дома и офиса. В состав набора чайного 6/15 входит: блюдце с широким краем - 6 шт. чашка 280мл с удобной ручкой - 6 шт. чайник с каплеулавливающим носиком 850мл - 1 шт. сахарница с ручками 500мл - 1 шт.молочник - 1 шт. Набор чайный 6/15 изготовлен согласно современным технологиям производства фарфоровой посуды премиум класса из фарфора повышенной белизны. Классическая форма Рельефный бордюр в виде снежинок Отводка из 10% настоящего золота Производитель КИТАЙ, Чаочжоу Лэмонтри