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              BEGETON | ART
              Добавлено 07.04.2019
              1 730

              612 Набор кофейный 120мл фкруг пу CS506707 A снежная королеваз

              Телефон
              +79684043536
              Продавец
              Дом Полон
              0
              Описание товара
              Утро будет добрым!  Представляем вам кофейный набор на шесть персон"Снежная королева", который непременно станет украшением вашего стола.  Современная стильная форма, белый фарфор в сочетании с золотом, изысканный бордюр в виде снежинок - все это превращает кофейные пары в элегантный аксессуар для ароматного напитка. Круглые широкие блюдца имеют достаточно места для размещения ложечки.Объем чашек 120мл.    Набор чайный 6/12 изготовлен согласно современным технологиям производства фарфоровой посуды премиум класса из фарфора повышенной белизны.  Упакован в подарочную коробку! Рельефный узор в виде снежинок  Отводка из 10% настоящего золота    Производитель КИТАЙ, Чаочжоу Лэмонтри
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