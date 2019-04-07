612 Набор кофейный 120мл фкруг пу CS506707 A снежная королеваз

Описание товара

Утро будет добрым! Представляем вам кофейный набор на шесть персон"Снежная королева", который непременно станет украшением вашего стола. Современная стильная форма, белый фарфор в сочетании с золотом, изысканный бордюр в виде снежинок - все это превращает кофейные пары в элегантный аксессуар для ароматного напитка. Круглые широкие блюдца имеют достаточно места для размещения ложечки.Объем чашек 120мл. Набор чайный 6/12 изготовлен согласно современным технологиям производства фарфоровой посуды премиум класса из фарфора повышенной белизны. Упакован в подарочную коробку! Рельефный узор в виде снежинок Отводка из 10% настоящего золота Производитель КИТАЙ, Чаочжоу Лэмонтри