Пара чайная 280мл фкруг CS506710 A снежная королеваз

Описание товара

Пара чайная"Снежная Королева"280 мл Чайная пара"Снежная королева" - это сочетание классики и современности. В этой паре классическая форма чашки сочетается с современной квадратной формой блюдца, белый фарфор идеально дополняет золотая обводка, а бордюр украшен изысканным рельефом в виде снежинок. Чашка очень устойчива и имеет удобную ручку, а ее объем не может не радовать любителей чая. Чайная пара изготовлена согласно современным технологиям производства фарфоровой посуды премиум класса из фарфора повышенной белизны.Объем 280млПара упакована в красивую коробку. Отводка из 10% настоящего золота. Производитель КИТАЙ, Чаочжоу Лэмонтри