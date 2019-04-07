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              BEGETON | ART
              Добавлено 07.04.2019
              420

              Пара чайная 280мл фкруг CS506710 A снежная королеваз

              Телефон
              +79684043536
              Продавец
              Дом Полон
              0
              Описание товара
              Пара чайная"Снежная Королева"280 мл Чайная пара"Снежная королева" - это сочетание классики и современности. В этой паре классическая форма чашки сочетается с современной квадратной формой блюдца, белый фарфор идеально дополняет золотая обводка, а бордюр украшен изысканным рельефом в виде снежинок.  Чашка очень устойчива и имеет удобную ручку, а ее объем не может не радовать любителей чая.  Чайная пара изготовлена согласно современным технологиям производства фарфоровой посуды премиум класса из фарфора повышенной белизны.Объем 280млПара упакована в красивую коробку. Отводка из 10% настоящего золота. Производитель КИТАЙ, Чаочжоу Лэмонтри
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