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              BEGETON | ART
              Добавлено 07.04.2019
              45 495

              Мультистанция HastPower Pro

              Телефон
              +79095431131
              Продавец
              Powertomsk
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              Описание товара
              Общее описание:Мультистанция HastPower Pro от Hasttings — это универсальный силовой комплекс для тренировок в домашних условиях с весовым стеком 86 кг. Сверхпрочная стальная конструкция модели HastPower Pro оснащена с многообразными хватами для выполнения жима от груди, благодаря такой конструкции Вы можете максимально эффективно проработать нужную Вам группу мышц. В комплект входит: ручка для тяги прямая, гриф для вертикальной тяги, манжета для тренировки мышц бедра и ягодиц, блочная ручка и схема выполнения упражнений. Сделай свое тело рельевным и здоровым вместе HastPower Pro! ХарактеристикиНаименование     HastPower ProТорговая марка     HasttingsСборка     КНРУпражнения     вертикальная/горизонтальная тяга, жим от груди/плеч/к себе, разгибание ног, махи ног и другиеРама     100 х 44Вес стека (кг)     86Опции     гриф для тяги, тяга блочная, гриф для вертикальной тяги, манжета для тренировки мышц бедра и ягодиц, схема выполнения упражненийРегулировка сиденья     есть, в 6 положенияхМаксимальный вес пользователя (кг)     150КачествоСертификат качества     CE+GSФирменная гарантия     1 годГабариты и весРазмеры в рабочем состоянии (см) (Д х Ш х В) 130 х 100 х 200Размеры в упаковке (см) (Д х Ш х В) 191 х 49,5 х 22,5Вес нетто (кг) 158,5
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