Описание товара

Общее описание:Мультистанция HastPower Pro от Hasttings — это универсальный силовой комплекс для тренировок в домашних условиях с весовым стеком 86 кг. Сверхпрочная стальная конструкция модели HastPower Pro оснащена с многообразными хватами для выполнения жима от груди, благодаря такой конструкции Вы можете максимально эффективно проработать нужную Вам группу мышц. В комплект входит: ручка для тяги прямая, гриф для вертикальной тяги, манжета для тренировки мышц бедра и ягодиц, блочная ручка и схема выполнения упражнений. Сделай свое тело рельевным и здоровым вместе HastPower Pro! ХарактеристикиНаименование HastPower ProТорговая марка HasttingsСборка КНРУпражнения вертикальная/горизонтальная тяга, жим от груди/плеч/к себе, разгибание ног, махи ног и другиеРама 100 х 44Вес стека (кг) 86Опции гриф для тяги, тяга блочная, гриф для вертикальной тяги, манжета для тренировки мышц бедра и ягодиц, схема выполнения упражненийРегулировка сиденья есть, в 6 положенияхМаксимальный вес пользователя (кг) 150КачествоСертификат качества CE+GSФирменная гарантия 1 годГабариты и весРазмеры в рабочем состоянии (см) (Д х Ш х В) 130 х 100 х 200Размеры в упаковке (см) (Д х Ш х В) 191 х 49,5 х 22,5Вес нетто (кг) 158,5