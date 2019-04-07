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              BEGETON | ART
              Добавлено 07.04.2019
              10 090

              Канат тренировочный для кроссфит, PROFI FIT, D 50 мм, L=12 м

              Телефон
              +79095431131
              Продавец
              Powertomsk
              0
              Описание товара
              Канат тренировочный для кроссфит, PROFI-FIT, D-50 мм, L=12 м. Канаты - это простое оборудование из повседневной жизни, которое нашло свое место в спорте. Тренировки с канатами характерны высокой интенсивностью и функциональностью. В кроссфите канаты применяются в двух случаях. Это могут быть классические подъёмы по канату вверх, либо маховые упражнения держа канат в руках (Battle Rope). Для упражнений Battle Rope применяются износостойкие канаты с удобными ручками, не натирающими ладонь. Обычно упражнения выполняются определенное время, тем самым тренируется выносливость мышц. Характеристики: Материал: полипропилен, ручки винил Материал: полипропилен, ручки винил Длина: 12м Диаметр: 50 мм Цвет: черный
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