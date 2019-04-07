Вертикально горизонтальная тяга AR046 (стек 100кг)

Описание товара

Предназначение: тренировка ромбовидных и широчайших мышц спины.Конструкция тренажера изготовлена из профиля 60х60х3мм.Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. Сидение изготовлено из многослойной фанеры толщиной 18мм, в качестве наполнителя и обивки используется изолон плотностью 40кг/м.куб, устойчивый к усадке и высококачественная винилискожа 18 группы. Регулируемые упоры ног для занятий на тренажере людям с разными ростовыми характеристиками.Грузоблочный стек тренажера состоит из 20 металлической обрезиненной плиты весом по 5кг, и хромированных направляющих. Изменение нагрузки происходит при помощи металлической иглы(фиксатора). Для приведения в движение грузов используется трос 5 мм в пвх оплетке с усилием на разрыв 500 кг с максимальной нагрузкой – 800кг.Вращение узлов на подшипниках качения закрытого типаТренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими крепления к полу. Аксессуары в комплекте: ARV025 Рукоять верхней тяги (1000 мм), ARV020 Параллельный хватДополнительные аксессуары: Блочные ручкиВарианты покраски рамы: белый, серый, черныйВарианты цвета мягких частей: черный, красныйТехнические характеристики:Нагрузка: 105кгДлина: 2100ммШирина: 740ммВысота: 2300ммВес: 195кгТренажер"Вертикально-горизонтальная тяга" предназначен для тренировки широчайших мышц спины, ромбовидные мышцы, середина и низ трапеций. Регулируемые по высоте валики надежно фиксируют бедра атлета. Нагрузка при выполнении упражнений создается с помощью грузоблоков. Грузоблочный стек состоит из грузов весом по 5кг и верхним грузом с направляющей. Устойчивая конструкция тренажера Вертикально-горизонтальная тяга дает возможность проводить занятия со спортсменами любого уровня. Для устранения скольжения и увеличения устойчивости тренажер имеет резиновые подпятники