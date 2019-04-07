Многофункциональный тренажер Weider 8700

Описание товара

Бренд"Weider" - известное имя во всем мире, зарекомендовавший себя, как производитель фитнес оборудования высокого качества. Weider 8700"Multi-тренажерный зал дома", позволит вам иметь разнообразную силовую тренировку, с огромным набором упражнений для наращивания мышечной массы. Регулируемое по высоте сиденье. Размеры в сборе 196х110х210см. Размеры коробка А 197х62х26см. Размеры коробка В 24х19х38см. Вес 138 кг. Максимальный вес пользователя 135 кг. Максимальная нагрузка - верхний блок 65 кг. Максимальная нагрузка - от груди 125 кг. Максимальная нагрузка - сгибание ног 150 кг. Максимальная нагрузка - нижний блок 145 кг. Блок грузов Durastack 56 кг. Комбинированный блок - пресс/бабочка Горизонтальные ручки в форме"бабочки" с мягкой обивкой обеспечат больший комфорт при развитии мышц груди Развитие ног Мягкие валики стоек защищает четырехглавые мышцы бедра и подколенные сухожилия при сгибании-разгибании ног Верхний блок Особенно подходит для развития мышц спины - большое разнообразие положения рук на тяговой стойке Парта для изолированной тренировки бицепсов Парта обеспечивает изолированную тренировку бицепсов и помогает поддерживать анатомически правильное положение при сгибании рук на бицепс Схема-руководство по выполнению упражнений Учитесь делать упражнения правильно при помощи руководства по выполнению упражнений Закрытый весовой стек обеспечивает дополнительный уровень безопасности при настройке нагрузки. Поставляемые в комплекте ремни, позволяют расширить спектр упражнений.