Скамья универсальная, мобильная (Super Bench) E 1039В

Описание товара

Тренажер создан для прокачки мышц спины, брюшного пресса, верхнего плечевого пояса. Возможность регулировки угла сразу двух подушек дает неограниченное число вариантов расположения тела спортсмена. Эта особенность делает оборудование подходящим для пользователей с различным уровнем подготовки.Цвет рамы - черный металлик (другие цвета-опционально)Цвет обивки - черный (другие цвета-опционально)Габариты (Д*Ш*В), мм - 1380*680*690Профиль - 100*50*3 мм с большим радиусом углаВес - 43 кгПроизводитель - DHZ