Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 07.04.2019
              38 890

              Силовой комплекс Oxygen Hunter

              Телефон
              +79095431131
              Продавец
              Powertomsk
              0
              Описание товара
              Силовой комплекс Oxygen Hunter Технические характеристики: Тип    однопозиционный многофункциональный       Упражнения    жим от груди, баттерфляй, верхняя и нижняя тяги, пресс-спина, разгибание ног       Рама    усиленная (50*50 мм.)       Тросы    стальные в нейлоновой оболочке       Направляющие    хромированные       Нагрузка    1 стек с весовыми плитами в пластикате (14*4.5 кг. + 2.3 кг.)       Сидение    комфортабельное (50 мм.)       Регулировка положения сидения    нет       Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В)    186*104*214 см.       Вес стека    65 кг.       Вес нетто    125 кг.       Макс. вес пользователя    150 кг.       Гарантия    2 года       Производитель    Neotren GmbH, Германия   Силовой комплекс Oxygen Hunter имеет огромный функционал как для начинающих, так и для атлетов среднего уровня подготовки. В число станций входят верхняя и нижняя тяги, жим от груди/баттерфляй, разгибание ног и пресс/спина. 14 мало шумных весовых плит в пластикате с совокупным весом 65 кг. обеспечивают самый широкий спектр нагрузок, включая сверх максимальные. Комфортабельное сидение толщиной 50 мм. позволяет проводить тренировку в наиболее удобном положении. Устойчивая усиленная рама с профилем 50*50 мм. выдерживает вес пользователя до 150 кг.
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store