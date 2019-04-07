Описание товара

Силовой комплекс Oxygen Hunter Технические характеристики: Тип однопозиционный многофункциональный Упражнения жим от груди, баттерфляй, верхняя и нижняя тяги, пресс-спина, разгибание ног Рама усиленная (50*50 мм.) Тросы стальные в нейлоновой оболочке Направляющие хромированные Нагрузка 1 стек с весовыми плитами в пластикате (14*4.5 кг. + 2.3 кг.) Сидение комфортабельное (50 мм.) Регулировка положения сидения нет Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 186*104*214 см. Вес стека 65 кг. Вес нетто 125 кг. Макс. вес пользователя 150 кг. Гарантия 2 года Производитель Neotren GmbH, Германия Силовой комплекс Oxygen Hunter имеет огромный функционал как для начинающих, так и для атлетов среднего уровня подготовки. В число станций входят верхняя и нижняя тяги, жим от груди/баттерфляй, разгибание ног и пресс/спина. 14 мало шумных весовых плит в пластикате с совокупным весом 65 кг. обеспечивают самый широкий спектр нагрузок, включая сверх максимальные. Комфортабельное сидение толщиной 50 мм. позволяет проводить тренировку в наиболее удобном положении. Устойчивая усиленная рама с профилем 50*50 мм. выдерживает вес пользователя до 150 кг.