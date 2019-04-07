Многофункциональный тренажер Weider Pro 6900

Описание товара

Weider 6900 ― WESY14922 Бренд"Weider" ― известное имя во всем мире, зарекомендовавший себя, как производитель фитнес оборудования высокого качества. Weider 6900"Multi-тренажерный зал дома", позволит вам иметь разнообразную силовую тренировку, с огромным набором упражнений для наращивания мышечной массы. Регулируемое по высоте сиденье. Размеры в сборе 196х110х210см. Размер упаковки 1-3 (ДхШхВ) см: 197х63х27 Вес 1-3 кг: 54 Размер упаковки 2-3 (ДхШхВ) см: 37х19х24 Вес 2-3 кг: 28 Размер упаковки 3-3 (ДхШхВ) см: 37х19х24 Вес 3-3 кг: 28 Максимальный вес пользователя 135 кг. Максимальная нагрузка ― верхний блок 65 кг. Максимальная нагрузка ― от груди 125 кг. Максимальная нагрузка ― сгибание ног 150 кг. Максимальная нагрузка ― нижний блок 145 кг. Блок грузов Durastack 56 кг. Комбинированный блок ― пресс/бабочка Горизонтальные ручки в форме"бабочки" с мягкой обивкой обеспечат больший комфорт при развитии мышц груди Развитие ног Мягкие валики стоек защищает четырехглавые мышцы бедра и подколенные сухожилия при сгибании-разгибании ног Верхний блок Особенно подходит для развития мышц спины ― большое разнообразие положения рук на тяговой стойке Парта для изолированной тренировки бицепсов Парта обеспечивает изолированную тренировку бицепсов и помогает поддерживать анатомически правильное положение при сгибании рук на бицепс Схема-руководство по выполнению упражнений Учитесь делать упражнения правильно при помощи руководства по выполнению упражнений Закрытый весовой стек обеспечивает дополнительный уровень безопасности при настройке нагрузки. Поставляемые в комплекте ремни, позволяют расширить спектр упражнений.