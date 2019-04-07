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              BEGETON | ART
              Добавлено 07.04.2019
              34 990

              Многофункциональный тренажер Weider Pro 6900

              Телефон
              +79095431131
              Продавец
              Powertomsk
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              Описание товара
              Weider 6900 ― WESY14922 Бренд"Weider" ― известное имя во всем мире, зарекомендовавший себя, как производитель фитнес оборудования высокого качества. Weider 6900"Multi-тренажерный зал дома", позволит вам иметь разнообразную силовую тренировку, с огромным набором упражнений для наращивания мышечной массы. Регулируемое по высоте сиденье. Размеры в сборе     196х110х210см. Размер упаковки 1-3 (ДхШхВ) см: 197х63х27 Вес 1-3 кг: 54 Размер упаковки 2-3 (ДхШхВ) см: 37х19х24 Вес 2-3 кг: 28 Размер упаковки 3-3 (ДхШхВ) см: 37х19х24 Вес 3-3 кг: 28 Максимальный вес пользователя    135 кг. Максимальная нагрузка ― верхний блок    65 кг. Максимальная нагрузка ― от груди    125 кг. Максимальная нагрузка ― сгибание ног    150 кг. Максимальная нагрузка ― нижний блок    145 кг. Блок грузов Durastack    56 кг. Комбинированный блок ― пресс/бабочка    Горизонтальные ручки в форме"бабочки" с мягкой обивкой обеспечат больший комфорт при развитии мышц груди Развитие ног    Мягкие валики стоек защищает четырехглавые мышцы бедра и подколенные сухожилия при сгибании-разгибании ног Верхний блок    Особенно подходит для развития мышц спины ― большое разнообразие положения рук на тяговой стойке Парта для изолированной тренировки бицепсов    Парта обеспечивает изолированную тренировку бицепсов и помогает поддерживать анатомически правильное  положение при сгибании рук на бицепс Схема-руководство по выполнению упражнений    Учитесь делать упражнения правильно при помощи руководства по выполнению упражнений Закрытый весовой стек обеспечивает дополнительный уровень безопасности при настройке нагрузки. Поставляемые в комплекте ремни, позволяют расширить спектр упражнений.
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