Силовой комплекс Oxygen Spartan

Описание товара

Профессиональный подход производителей - привел данный силовой комплекс практически к совершенству! На этом тренажере вы сможете в полной мере поработать над своим телом. Тип трехпозиционный многофункциональный Упражнения жим от груди, баттерфляй, верхняя тяга, нижняя тяга, гребная тяга, бицепс, трицепс, пресс/спина, отведение ног, приведение ног, турник/пресс/брусья, боксерский мешок Рама стальная высокопрочная с однослойной покраской (основной профиль 50*70 мм.) Вес стека 66 кг. (14*4.5 кг. + 3 кг.) Тип стека 1 стек с 15-тью весовыми плитами в пластикате и защитным кожухом Полезная нагрузка 89 кг. (коэффициент полезной нагрузки 1:1.35 по технологии F-Tension™) Тросы стальные в нейлоновой оболочке Направляющие хромированные Сидение комфортабельное эргономичное толщиной 50 мм. с обвивкой из комбинированной кожи (F-Composite™) Регулировка положения сидения нерегулируемое, парта на бицепс регулируется в 2-ух положениях Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 179*146*215 мм. Вес нетто 145 кг. Вес брутто 170 кг. Макс. вес пользователя 180 кг. (турник/пресс/брусья - 125 кг.) Гарантия 2 года Производитель Neotren GmbH, Германия Страна изготовления КНР Универсальный силовой комплекс для самого широкого круга спортсменов, специализирующихся на силовых тренировках. Разделен на 3 силовые станции и позволяет заниматься 3-ем пользователям одновременно. Первая, она же центральная станция позволяет выполнить массу различных упражнений – жим от груди, баттерфляй, верхняя тяга, нижняя тяга, гребная тяга, упражнения на бицепс (с использованием парты), упражнения на трицепс (с использованием верхней тяги с наращенной цепью), упражнения на пресс и спину (с использованием накладки на спину), а также отведение и приведение ног (с использованием входящего в комплект держателя для голени). Вторая станция является классическим вариантом «турник-пресс-брусья», для атлетов невысокого роста предусмотрена небольшая ступенька. Наконец, третья станция – это опять же классический вариант боксерского мешка (вес мешка - 29 кг., обивка - поливинилхлорид (PVC), наполнение - мешок с песком в основе, затем губка и ткань). Нагрузка обеспечивается благодаря 15-ти (14+1) малошумным весовым плитам с совокупным весом 65 кг. Это фактический вес стека, однако полезная нагрузка значительно выше. Силовой комплекс построен с использованием эффективной технологии F-Tension™, которая, благодаря сложной системе взаимодействия роликов и рычагов, создает коэффициент полезной нагрузки 1:1.35 (или 89 кг. при использовании максимального веса стека, в качестве основы измерения взят жим от груди). Для безопасности пользователя стек с весовыми плитами одет в защитный кожух. Специальная обивка выполнена по технологии F-Composite™, которая представляет из себя искусственную комбинированную кожу из высококачественного полиуретана. Центральная часть обивки выполнена из материала со специальной антискользящей поверхностью, которая надежно фиксирует положение тела. Края обшиты кожей, которая, наоборот, обладает ярко выраженным скользящим эффектом и позволяет свободно двигаться ногам и рукам во время упражнения. Помимо этого, этот тип материала обдает повышенной воздушной проводимостью, способствуя лучшей вентиляции кожного покрова спортсмена. Каркас рамы построен с использованием высокопрочного профиля размером 50*70 мм. Это позволяет тренироваться пользователям весом вплоть до 180 кг. (за исключением турника-пресс-брусьев, здесь максимальный вес пользователя ограничен 125 кг.). Оригинальная идея – Neotren GmbH, Германия. Проектирование – конструкторское бюро Sportech E.L., Тайвань. Дизайн – дизайнерская студия Skrekkøgle, Норвегия.