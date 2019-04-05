Изготовление мебели на заказ

Описание товара

Изготавливаем любую корпусную мебель на заказ (кухни, шкафы купе, мебель для санузлов, прихожих, спален, детских) по Вашим размерам

Быстро, Дешево, так как сами осуществляем распил поклейку и сборку мебели на собственном современном оборудовании