Bosch S4 40 A/h Пусковой ток EN330А Обратный-+ с ниж.креп.

Описание товара

Модель: S4 Номинальная ёмкость, А/ч: 40 Полярность: обратная Токовыводы: тонкие вынос. (Азия) Минимальный стартовый ток, А: 330 Номинальное напряжение, В: 12В Тип батареи: Ca/Ca (Кальциевые) Ширина, мм: 127 Высота, мм: 227 Длина, мм: 187 Тип крепления: выступы с двух сторон Товарная группа: АКБ

Аккумулятор автомобильный"Бош S4 Silver" подходит для машин различных классов, в том числе для выпущенных в Азии. Производителем при создании этой линии были учтены все пожелания автолюбителей. Благодаря инновационной разработке, было произведено покрытие серебром, что помогло увеличить износостойкость батарей, увеличить их срок службы и добиться антикоррозионного эффекта. Даже при повышенных нагрузках и при сложных условиях эксплуатации эти аккумуляторы служат дольше остальных. Преимущества данной линии Благодаря применению новых технологий в производстве"Бош S4 Silver" имеет следующие положительные качества: аккумулятор действует даже при минимальных температурах и при сильных морозах реагирует достаточно быстро; повышенный уровень стартовой энергии практически на пятнадцать процентов; благодаря новой технологии производства решёток, они стали тоньше, а количество электролита удалось увеличить с помощью освободившегося пространства, а это в большой степени влияет на повышение мощности батареи; уменьшенный показатель самозаряда обеспечивает бесперебойную работу аккумулятора даже без вспомогательного пополнения энергии; благодаря улучшенной конструкции решёток, осуществляется ускоренное восстановление ёмкости при движении по городу с частыми остановками; срок службы батарее увеличен на двадцать процентов; гарантирована бесперебойная работа для автомобилей среднего уровня потребления тока. Характеристики"Бош S4 Silver" Производители предлагают большой диапазон технических характеристик, по которым можно выбрать необходимый аккумулятор для автомобиля. Подбор аккумулятора по автомобилю зависит от электросистемы автомобиля, места для батареи и варианта подключения. Также необходимо учитывать номинальную ёмкость и пусковую мощность устройства. Аккумуляторы подходят и для дизельных, и для бензиновых двигателей, в том числе для машин азиатского.