Зарядное устройство Airline ACH-6A-01 5А 6В/12В

Описание товара

Зарядные устройства для автомобилей от AIRLINE. Назначение универсальных зарядных устройств (ЗУ) AIRLINE - заряд автомобильных и мотоциклетных 12В свинцово-кислотных аккумуляторных батарей (далее АКБ) любого типа. Устройства реализуют заряд по закону Вудбриджа с ограничением максимального тока согласно спецификации, позволяющий заряжать любую исправную батарею (с остаточным напряжением не менее 6В) относительно быстро и без повреждения, способствует мягкому протеканию электрохимических процессов в АКБ, что продлевает срок службы АКБ. ЗУ защищены от переполюсовки и коротких замыканий, работают в широком диапазоне питающих напряжений. Устройства автоматически отключают АКБ автомобиля по завершении заряда.



Модель имеет ручной режим зарядки с регулировкой зарядного тока, оснащена амперметром для контроля зарядного тока.



Потребляемая мощность: до 70 Вт

Максимальное значение зарядного тока: 5А

Максимальная емкость заряжаемой АКБ: 65 Ач

Напряжение питающей сети: 220 ± 5% B

Частота сети: 50 - 60 ± 10 % Гц

Диапазон рабочих температурот: -30°С до +40°С