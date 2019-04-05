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              BEGETON | ART
              Добавлено 05.04.2019
              1 740

              Зарядное устройство Airline ACH-6A-01 5А 6В/12В

              Телефон
              +74912510982
              Продавец
              АвтоСтарт
              0
              Описание товара
              Зарядные устройства для автомобилей от AIRLINE. Назначение универсальных зарядных устройств (ЗУ) AIRLINE - заряд автомобильных и мотоциклетных 12В свинцово-кислотных аккумуляторных батарей (далее АКБ) любого типа. Устройства реализуют заряд по закону Вудбриджа с ограничением максимального тока согласно спецификации, позволяющий заряжать любую исправную батарею (с остаточным напряжением не менее 6В) относительно быстро и без повреждения, способствует мягкому протеканию электрохимических процессов в АКБ, что продлевает срок службы АКБ. ЗУ защищены от переполюсовки и коротких замыканий, работают в широком диапазоне питающих напряжений. Устройства автоматически отключают АКБ автомобиля по завершении заряда.

              Модель имеет ручной режим зарядки с регулировкой зарядного тока, оснащена амперметром для контроля зарядного тока. 

              Потребляемая мощность: до 70 Вт
              Максимальное значение зарядного тока: 5А
              Максимальная емкость заряжаемой АКБ: 65 Ач
              Напряжение питающей сети: 220 ± 5% B
              Частота сети: 50 - 60 ± 10 % Гц
              Диапазон рабочих температурот: -30°С до +40°С
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