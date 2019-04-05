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              BEGETON | ART
              Добавлено 05.04.2019
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              Двигатели ЯМЗ-238Д

              Телефон
              +79605406666
              Продавец
              Импульс
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              Описание товара
              Двигатели ЯМЗ-238Д, а также их модификации и комплектации соответствуют экологическим нормативам Евро-0, предназначены для установки на автомобили МАЗ, КрАЗ, МЗКТ; спецавтомобили БАЗ; трелевочную машину ОАО «Курганмашзавод»; кран-трубоукладчик ОАО «Промтрактор»; путевые машины ОАО «Калугапутьмаш», ОАО «Кировский машзавод 1 Мая»; дизель-редукторные агрегаты ЗАО «Тюмень-судокомплект».

              Тип двигателя: дизель, 8-цилиндровый, с V-образным расположением цилиндров, четырехтактный с воспламенением от сжатия, непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом, жидкостным охлаждением. Двигатели могут комплектоваться механизмом отбора мощности.
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