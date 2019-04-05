Описание товара

Двигатели ЯМЗ-238Д, а также их модификации и комплектации соответствуют экологическим нормативам Евро-0, предназначены для установки на автомобили МАЗ, КрАЗ, МЗКТ; спецавтомобили БАЗ; трелевочную машину ОАО «Курганмашзавод»; кран-трубоукладчик ОАО «Промтрактор»; путевые машины ОАО «Калугапутьмаш», ОАО «Кировский машзавод 1 Мая»; дизель-редукторные агрегаты ЗАО «Тюмень-судокомплект».



Тип двигателя: дизель, 8-цилиндровый, с V-образным расположением цилиндров, четырехтактный с воспламенением от сжатия, непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом, жидкостным охлаждением. Двигатели могут комплектоваться механизмом отбора мощности.