Описание товара

Двигатели ЯМЗ-236НЕ, его модификации и комплектации по выбросам вредных веществ соответствуют Евро-1, Правилам №96. Модели выполнены под установку охладителя наддувочного воздуха типа «воздух-воздух» на изделиях. Двигатели предназначены для установки на автомобили МАЗ; автобусы МАЗ, ЛАЗ, ЛиАЗ, МАРЗ, «Волжанин».







Тип двигателя: дизель, 6-цилиндровый, с V-образным расположением цилиндров, четырехтактный с воспламенением от сжатия, непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом, жидкостным охлаждением, промежуточным охлаждением наддувочного воздуха в теплообменнике типа «воздух-воздух», установленном на автомобиле.