Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 05.04.2019
              0

              Двигатели ЯМЗ-236НЕ

              Телефон
              +79605406666
              Продавец
              Импульс
              0
              Описание товара
              Двигатели ЯМЗ-236НЕ, его модификации и комплектации по выбросам вредных веществ соответствуют Евро-1, Правилам №96. Модели выполнены под установку охладителя наддувочного воздуха типа «воздух-воздух» на изделиях. Двигатели предназначены для установки на автомобили МАЗ; автобусы МАЗ, ЛАЗ, ЛиАЗ, МАРЗ, «Волжанин».

               

              Тип двигателя: дизель, 6-цилиндровый, с V-образным расположением цилиндров, четырехтактный с воспламенением от сжатия, непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом, жидкостным охлаждением, промежуточным охлаждением наддувочного воздуха в теплообменнике типа «воздух-воздух», установленном на автомобиле.
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store