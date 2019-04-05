Описание товара

Двигатели ЯМЗ-236М2, его модификации и комплектации соответствуют нормативам по экологии Евро-0, предназначены для установки на самоходные краны (ООО «ПО Юрмаш»); судовые двигатели (ОАО «Богородский машзавод»), судовые дизель-редукторные агрегаты (ЗАО «Тюмень-судокомплект»); автомобили МАЗ, Урал; дрезины АГМС (ДГУП «ПМЗ»,); компрессорные станции (ОАО «Машзавод»); автогрейдеры, погрузчики, бульдозеры (ЗАО «ЧСДМ», Челябинск); электростанции и электроагрегаты АД60, ЭД60 мощностью 60 кВт (ОАО «Электроагрегат»); дизель генераторные установки (ЗАО «Тюмень судокомплект»); экскаваторы ЭЗО (ФГУП «ПО «Уралвагонзавод», ЭО-5119 (ОАО «ЭКСКО»); дорожные катки ДУ-84, ДУ-85, ДУ-85-1, ДУ-101