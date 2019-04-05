Описание товара

Фронтальный погрузчик – спецтехника, которая оснащена ковшом для захвата, перевозки и выгрузки различных предметов. Фронтальные погрузчики Doosan Mega (Евро 2)

Модель Сила отрыва, т Объём ковша, м3 Рабочий вес, кг Мощность двигателя, л.с. Стоимость

SD200 6,1 1,7 10400 125/2000 3 650 000

SD300 18,5 3 16850 220/2000 4 450 000

Фронтальные погрузчики ANT

Модель Сила отрыва, т Объём ковша, м3 Рабочий вес, кг Мощность двигателя, л.с. Стоимость

ANT 3000 - 0,9 9700 74 -

Фронтальные погрузчики DISD (Китай)

Модель Сила отрыва, т Объём ковша, м3 Рабочий вес, кг Мощность двигателя, л.с. Стоимость

DISD SD200 - 1,7 10400 92/2200 по запросу

DISD SD300 - 3 16500 162/2000 по запросу





ООО «Складская техника»: продажа недорогих фронтальных погрузчиков

Машины на колесном ходу обладают хорошей проходимостью. За счет компактных размеров они маневренны, поэтому востребованы при работах в сложных условиях, на частных стройплощадках, на участках с плотной застройкой. ООО «Складская техника» поможет купить фронтальный погрузчик в Туле. В нашем каталоге – надежная техника корейской компании Doosan.



Область применения

Недорогие фронтальные погрузчики покупают коммунальные службы, строительные фирмы, производственные предприятия. Они оптимальны для расчистки площадок, уборки снега, строительного мусора и срезанных ветвей. Широкий ковш объемом до 3 куб. м идеален для погрузки и перевозки щебня, песка и т.д.



Ковш с гидравлическим подъемным механизмом позволяет перевозить грузы по стройплощадке, а также выгружать в кузов бортового прицепа или самосвала. Среди возможных действий, выполняемых с помощью погрузчика:



засыпка траншей и обустройство насыпей;

чистка снега во дворах;

заготовка леса;

удобрение почвы;

вывоз ботвы с полей и т.д.

Заказать фронтальный погрузчик могут частные клиенты, строительные фирмы, сельхозпроизводители и др.



Модели и цены

Фронтальные погрузчики маневренны, функциональны, удобны в управлении. Представленные модели оснащены просторной кабиной оператора, эргономично расположенными элементами управления. Все это повышает точность действий и ускоряет процесс захвата-погрузки. Возможна установка навесного оборудования для расширения возможностей машин. Вы сможете установить грейфер, гидромолот, бур и т.д.



Продажа недорогих фронтальных погрузчиков – наша специализация. Мы поставляем большой выбор моделей, чтобы предложить вам лучшее соотношение цены, характеристик и надежности. Стоимость спецтехники зависит от объема и мощности двигателя, объема ковша и других параметров. Позвоните нам по телефону, и менеджеры помогут сориентироваться!



Наша компания – официальный дистрибьютор машин Doosan на территории Тулы. Прямые поставки – залог доступной цены на фронтальный погрузчик. Мы также гарантируем качество техники, продаем запчасти и комплектующие, предлагаем профессиональное обслуживание. Постоянным клиентам доступны персональные условия сотрудничества!