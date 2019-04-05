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              BEGETON | ART
              Добавлено 05.04.2019
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              Колесные экскаваторы DOOSAN

              Телефон
              +79207800581
              Продавец
              Складская Техника
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              Описание товара
              Колесные экскаваторы Doosan DX (Евро 2)
              Модель Объём ковша, м3 Глубина копания, мм Рабочий вес, кг Мощность двигателя, л.с. Стоимость
              DX160W 0,76 5190 14800 132/2000 5320000 руб
              DX190W 0,8 5965 18840 156/1900 6004000 руб
              Колесные экскаваторы Doosan Solar (Евро 2)
              Модель Объём ковша, м3 Глубина копания, мм Рабочий вес, кг Мощность двигателя, л.с. Стоимость
              S180W-V 0,93 6006 17700 150/2100 160000
              S210W-V 1,18 6560 19800 156/2100 6422000 руб


              Наряду с гусеничными на рынке землеройной спецтехники широко представлены различные модели колесных экскаваторов. Экскаваторы данного типа, как правило, применяются при проведении строительных и земляных работ, которые ведутся на ровных грунтовых площадках, где требуется мощная и надежная спецтехника, и нет необходимости в повышенной проходимости и грузоподъемности. Колесный экскаватор незаменим в работах, где требуется быстроходная и мобильная спецтехника. Современные колесные экскаваторы имеют большое количество модификаций и могут быть оснащены дополнительными сменными рабочими комплектами, расширяющими их функциональность.

              Колесные экскаваторы DOOSAN с легкостью справятся с работой, в которой требуется поднять или переместить грузы, выкопать котлован. Они обладают одинаковой маневренностью, устойчивостью и работоспособностью как на ровных дорогах, так и на необустроенных площадках с неравномерным рельефом.

              У нас можно посмотреть описание, фото, характеристики и купить колесный экскаватор от компании DOOSAN. Цены на колесные экскаваторы можно узнать, позвонив по телефону, приведенному на сайте.
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