Описание товара

Достоинства гусеничных экскаваторов"Doosan"

1. Надежность и долговечность (гарантия 3000 мот/ч) - остальные бренды не дают такую большую гарантию.

2. Производительность.

3. Экономичность потребления топлива.

4. Выгодное техническое обслуживание.

5. Комфорт и удобство.

6. Адаптация под российские условия (топливо + дополнительная гидролиния) . Гусеничные экскаваторы Doosan DX (Евро 2)

Модель Объём ковша, м3 Глубина копания, мм Рабочий вес, кг Мощность двигателя, л.с. Стоимость

DX 55 0,175 3785 5600 56,4/2000 83000

DX 60R 0,175 3785 6025 56,4/2000 86000

DX 80R 0,28 4180 8380 54,6/2000 117000

DX 140LC 0,64 5645 14000 96/1850 135000

DX 180LC 0,8 6120 17660 120/1950 140000

DX 180NLC 0,8 6120 17500 120/1950 147000

DX 225LCA 1,05 6620 21500 150/1900 146000

DX 225LCA SLR 0,4 6620 23800 150/1900 178000

DX260LCA 1,29 6790 25100 192/1800 165415 $

DX 300LCA 1,5 7360 29300 200/1900 7350000 руб

DX 300LCA SLR 0,64 13875 30000 200/1900 232000

DX 300LL ТС-52 3728 35100 200/1900 273000

DX 340LCA 1,83 7525 34100 250/1750 230000

DX 520LC 3,2 6770 50700 333/1800 343000

DX 700LC 3,3 8410 70100 469/1800 755000

Гусеничные экскаваторы Doosan Solar (Евро 2)

Модель Объём ковша, м3 Глубина копания, мм Рабочий вес, кг Мощность двигателя, л.с. Стоимость

S225LC-V 1,05 6630 21500 148/1950 по заказу

S225NLC-V 1,05 5770 21000 148/2000 7 600 000

S225NLC-V STA крашер 0,7 21000 27300 148/2000 285000

S255LC-V 1,17 6790 24600 162/2000 7 800 000

S420LC-V 2,18 7725 41200 281/2000 265000

S470LC-V 2,39 7790 46900 312/200 11590000 руб

S470LC-V SLR - - - - 340000

S500LC-V 3,2 6280 49900 316/2000 333000





ООО «Складская техника»: гусеничные экскаваторы Doosan в Туле

Южнокорейская корпорация Doosan Infracore выпускает строительную спецтехнику с 2005 года, уделяя пристальное внимание производительности, удобству и долговечности продукции. Любая модель, будь то карьерный экскаватор на гусеничном ходу или компактные машины для копания траншей, обладает повышенной проходимостью и прекрасно адаптирована к эксплуатации в российском климате. Производитель дает беспрецедентно длительную гарантию на технику – 3000 мот/ч, – что подтверждает ее надежность!



Особенности и характеристики

В ООО «Складская техника» можно купить гусеничный экскаватор Doosan, оснащенный вместительным ковшом (до 3,3 куб.), мощным двигателем (до 469 л.с.) и внушительной глубиной копания – от 3,8 до 21 м. Спецтехника корейского бренда оснащена рядом уникальных элементов, таких как:



гидрозамки цилиндра стрелы, препятствующие самопроизвольному опусканию рабочего оборудования;

усиленная стрела оптимизированной формы, обеспечивающая равномерное распределение нагрузки;

литые элементы и усиленные выступы блока рукояти, увеличивающие его прочность и долговечность;

гусеницы из герметичных звеньев, защищенные от внешних загрязнений;

дополнительная гидролиния для удобства подключения навесного оборудования (гидромолота, грейфера, бура и т.д.);

механический топливный насос, адаптированный к качеству и свойствам российского топлива;

механическая система управления оборотами, которая дублирует электронную и обеспечивает непрерывность работы в случае ее поломки;

увеличенное число опорных катков для равномерного распределения нагрузки на гусеницы и продление срока их эксплуатации.

В нашем каталоге – большой выбор моделей с эргономичной и просторной кабиной оператора. Техника корейского бренда удобна в управлении, неприхотлива, экономична в обслуживании. Цены на новые гусеничные экскаваторы в Туле максимально выгодны за счет прямых поставок от изготовителя!



Наши преимущества

Компания «Складская техника» – официальный дилер техники Doosan в Туле. Основные сферы нашей работы – продажа гусеничных гидравлических экскаваторов, карьерной, строительной спецтехники, а также запчастей для оперативного и недорого ремонта. Мы продаем и обслуживаем технику, предлагая постоянным клиентам выгодные скидки!