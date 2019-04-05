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              BEGETON | ART
              Добавлено 05.04.2019
              10 356

              Мебель для офиса

              Телефон
              +79216691519
              Продавец
              АПК
              0
              Описание товара
              Мебель полностью для комплектации кабинета. Мебель куплена в 2019 г. Состояние отличное! 
              - 2 рабочих стола, размер 1600*800*740, цвет дуб шамони, цена 6800 руб. за 1 шт.; 
              - 2 приставных тумбы (левая и правая), размер 1600*600*740, дуб шамони, цена 8752 руб. за 1 шт.; 
              - 2 подставки под системный блок, размер 300*450*300, дуб шамони, цена 1044 руб. за 1 шт.; 
              - 1 гардероб, размер 855*442*2076, дуб шамони, цена 11256 руб.; 
              - 3 высоких шкафа для документов, размер 855*442*2076, дуб шамони, цена 10356 за 1 шт.; 
              - 3 средних шкафа для документов, размер 855*442*1282, дуб шамони, цена 8080 за 1 шт.; 
              - 2 стула для посетителей, ткань, серый, цена 1400 р. за шт.; 
              - кресло руководителя, сетка, оранжевый, цена 12090 р.
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