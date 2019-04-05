Мебель для офиса

Описание товара

Мебель полностью для комплектации кабинета. Мебель куплена в 2019 г. Состояние отличное!

- 2 рабочих стола, размер 1600*800*740, цвет дуб шамони, цена 6800 руб. за 1 шт.;

- 2 приставных тумбы (левая и правая), размер 1600*600*740, дуб шамони, цена 8752 руб. за 1 шт.;

- 2 подставки под системный блок, размер 300*450*300, дуб шамони, цена 1044 руб. за 1 шт.;

- 1 гардероб, размер 855*442*2076, дуб шамони, цена 11256 руб.;

- 3 высоких шкафа для документов, размер 855*442*2076, дуб шамони, цена 10356 за 1 шт.;

- 3 средних шкафа для документов, размер 855*442*1282, дуб шамони, цена 8080 за 1 шт.;

- 2 стула для посетителей, ткань, серый, цена 1400 р. за шт.;

- кресло руководителя, сетка, оранжевый, цена 12090 р.