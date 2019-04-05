Рюкзак туристический «Titan 125 M» У нас ВСЁ для туриста!

Описание товара

– Объём: 125 л.– Вес: 2,8 кг.– Используемые ткани: Polyester 600D– Основное отделение (ШxВxГ): 47×87×24 см.– Карман на клапане (ШxВxГ): 47×27×24 см.– Используемая фурнитура: YKK– Фирма-производитель: «Сплав» (Россия) Рюкзак Сплав «Titan 125 M»Рюкзак Сплав «Titan 125 M» — мощный экспедиционный рюкзак с правильной геометрией, для длительных походов и тяжелых грузов.Основные преимущества рюкзака Сплав «Titan 125 M»: ✓ Регулируемая подвесная система с отличной вентиляцией