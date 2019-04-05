Рюкзак туристический «Seed M2» У нас ВСЁ для туриста!

Описание товара

– Объём: 30 л.– Вес: 1,2 кг.– Используемые ткани: Polyester 900D– Общие габариты (ШxВ/ДxГ): 30×50×17 см.– Используемая фурнитура: Duraflex– Фирма-производитель: «Сплав» (Россия) Рюкзак Сплав «Seed M2»Рюкзак Сплав «Seed M2» — городской тактический рюкзак.Основные преимущества рюкзака Сплав «Seed M2»: ✓ Несъемные лямки с анатомическим силуэтом. Два слоя пены и сетка Airmesh для мягкости и вентиляции. Верхние оттяжки. Ячейки PALS/MOLLE для крепления подсумков выполнены методом лазерной резки в усиленной ткани, что обеспечивает лямкам тонкий профиль и плоскую поверхность, не мешая прикладке оружия