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              BEGETON | ART
              Добавлено 05.04.2019
              3 700

              Рюкзак туристический «Seed M2» У нас ВСЁ для туриста!

              Телефон
              +7(495)1423672
              Продавец
              VamProdam
              0
              Описание товара
              – Объём: 30 л.– Вес: 1,2 кг.– Используемые ткани: Polyester 900D– Общие габариты (ШxВ/ДxГ): 30×50×17 см.– Используемая фурнитура: Duraflex– Фирма-производитель: «Сплав» (Россия) Рюкзак Сплав «Seed M2»Рюкзак Сплав «Seed M2» — городской тактический рюкзак.Основные преимущества рюкзака Сплав «Seed M2»:   ✓ Несъемные лямки с анатомическим силуэтом. Два слоя пены и сетка Airmesh для мягкости и вентиляции. Верхние оттяжки. Ячейки PALS/MOLLE для крепления подсумков выполнены методом лазерной резки в усиленной ткани, что обеспечивает лямкам тонкий профиль и плоскую поверхность, не мешая прикладке оружия
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