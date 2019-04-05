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              BEGETON | ART
              Добавлено 05.04.2019
              2 700

              Рюкзак туристический «Rox» У нас ВСЁ для туриста!

              Телефон
              +7(495)1423672
              Продавец
              VamProdam
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              Описание товара
              – Объём: 20 л.– Вес: 1,0 кг.– Используемые ткани: Polyester 450D/330D R/S– Используемая фурнитура: Duraflex– Фирма-производитель: «Сплав» (Россия) Рюкзак Сплав «Rox»Рюкзак Сплав «Rox» — лёгкий функциональный рюкзак в спортивном стиле.Основные преимущества рюкзака Сплав «Rox»:   ✓ Вход в основной объем на молнии
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