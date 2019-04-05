Рюкзак туристический «Raptor 60» У нас ВСЁ для туриста!

Описание товара

– Объём: 60 л. – Вес: 2,36 кг.– Используемые ткани: Polyester 600D– Основное отделение (ШxВxГ): 38×75×20 см.– Карман на клапане (ШxВxГ): 30×20×9 см.– Используемая фурнитура: Duraflex– Фирма-производитель: «Сплав» (Россия) Рюкзак Сплав «Raptor 60»Рюкзак Сплав «Raptor 60» — рейдовый рюкзак для длительных переходов. Классическая туристическая модель, адаптированная для военного использования.Основные особенности рюкзака Сплав «Raptor 60»: ✓ Съемные, регулируемые по высоте лямки. Большая ширина, анатомический силуэт. Два слоя пены и сетка Airmesh для мягкости и вентиляции. Верхние оттяжки. Ячейки PALS для крепления подсумков выполнены методом лазерной резки в усиленной ткани, что обеспечивает лямкам тонкий профиль и плоскую поверхность, не мешая прикладке оружия