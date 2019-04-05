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              BEGETON | ART
              Добавлено 05.04.2019
              5 100

              Рюкзак туристический «Cascade v2» У нас ВСЁ для туриста!

              Телефон
              +7(495)1423672
              Продавец
              VamProdam
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              Описание товара
              – Объём: 55 л.– Вес: 2,3 кг.– Используемые ткани: Polyester 600D– Основное отделение (ШxВxГ): 34×55×17 см– Верхний передний карман (ШxВxГ): 34×23×7 см– Нижний передний карман (ШxВxГ): 34×23×7 см– Верхний боковой карман (2 шт) (ШxВxГ): 14×23×7 см– Нижний боковой карман (2 шт) (ШxВxГ): 14×25×7 см– Используемая фурнитура: Duraflex Рюкзак «Cascade v.2»Рюкзак Сплав «Cascade v.2» — тактический ранец со множеством внешних карманов. Основные преимущества рюкзака Сплав «Cascade v.2»: ✓ Cпинка рюкзака благодаря многослойной структуре имеет высокую жесткость и обеспечивает отличную вентиляцию
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