Рюкзак туристический «Bionic 50» У нас ВСЁ для туриста!

Описание товара

– Объём: 50 л.– Вес: 1,5 кг.– Используемые ткани: Polyester Diamond 210D R/S– Используемая фурнитура: YKK– Фирма-производитель: «Сплав» (Россия) Рюкзак «Bionic 50»Рюкзак «Bionic 50» — облегчённый трекинговый рюкзак, предназначенный для сравнительно непродолжительных вылазок. Основные особенности рюкзака «Bionic 50»: ✓ Максимальная вентиляция достигается за счет профилированных уплотняющих накладок на спине, обтянутых плотной сеткой, а также использования в лямках и на поясе перфорированной уплотняющей пены с сеткой Air Mesh