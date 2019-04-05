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              BEGETON | ART
              Добавлено 05.04.2019
              5 300

              Рюкзак туристический «Argon 50» У нас ВСЁ для туриста!

              Телефон
              +7(495)1423672
              Продавец
              VamProdam
              0
              Описание товара
              – Объём: 50 л.– Вес: 1,6 кг.– Используемые ткани: Polyester 600D– Используемая фурнитура: YKK– Фирма-производитель: «Сплав» (Россия) Рюкзак «Argon 50»Рюкзак «Argon 50» — небольшой классический трекинговый рюкзак, созданный для непродолжительных походов «выходного дня». Основные особенности рюкзака Сплав «Argon 50»: ✓Анатомическая подвесная система
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