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              BEGETON | ART
              Добавлено 05.04.2019
              6 400

              Рюкзак туристический «Рейдовый 60+» У нас ВСЁ для туриста!

              Телефон
              +7(495)1423672
              Продавец
              VamProdam
              0
              Описание товара
              – Объём: 75 л.– Вес: 3,2 кг.– Используемые ткани: Polyester 600D– Основное отделение (ШxВxГ): 35×50×25 см.– Верхний боковой карман (2 шт) (ШxВxГ): 16×36×13 см.– Карман на клапане (ШxВxГ): 35×10×25 см.– Используемая фурнитура: Duraflex– Фирма-производитель: «Сплав» (Россия) Рюкзак Сплав «Рейдовый 60+»Рюкзак Сплав «Рейдовый 60+» — рейдовый рюкзак для длительных переходов, выполненный по классической схеме с быстросъемными боковыми карманами, которые можно использовать отдельно в качестве небольшого ранца. При этом функционал по сравнению с аналогами расширен - карманы можно пристегивать к лямкам на груди, а пояс рюкзака использовать отдельно как РПС.Основное отделение:    ✓ Cпинка рюкзака благодаря многослойной структуре имеет высокую жесткость и обеспечивает отличную вентиляцию. Внутри вертикальные карманы для съемных лат. Спина имеет правильную анатомическую форму
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