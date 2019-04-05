Описание товара

Артикул: A70175/C

Наименование:"EFF-L", 175 л, серый

Производитель: Akvastabil

Страна производитель: Италия, Голландия, Дания, Германия.

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Высокое качество изготовления и современный дизайн объединяют в себе аквариумы из силикатного стекла AKVASTABIL (Дания). Благодаря своему эстетичному внешнему виду идеально вписывается в любую обстановку в квартире. Комплектуются крышкой с встроенным светильником для люминесцентных ламп, выполненным в цвет рамки, обрамляющей швы аквариума. Внутри светильника предусмотрены специальные отливы, чтобы в случае всплесков рыб или конденсата, влага стекала обратно в аквариум. Варианты отделки цветов: серебряный, титановый, чёрный.