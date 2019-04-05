Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 05.04.2019
              0

              "EFF-L", 175 л, серый

              Телефон
              +78122483499
              Продавец
              Агидис
              0
              Описание товара
              Артикул: A70175/C
              Наименование:"EFF-L", 175 л, серый
              Производитель: Akvastabil
              Страна производитель: Италия, Голландия, Дания, Германия.
              На все аквариумы фирмы Akvastabil снижены цены!

               

              Высокое качество изготовления и современный дизайн объединяют в себе аквариумы из силикатного стекла AKVASTABIL (Дания). Благодаря своему эстетичному внешнему виду идеально вписывается в любую обстановку в квартире. Комплектуются крышкой с встроенным светильником для люминесцентных ламп, выполненным в цвет рамки, обрамляющей швы аквариума. Внутри светильника предусмотрены специальные отливы, чтобы в случае всплесков рыб или конденсата, влага стекала обратно в аквариум. Варианты отделки цветов: серебряный, титановый, чёрный.
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store