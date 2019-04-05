Генератор сухого тумана электрический (фогер)

Описание товара

Электрический генератор сухого тумана для дезинсекции, дезинфекции, дезодорации



Аппарат «Thermo-Fogger» генерирует"сухой туман", который в считанные минуты уничтожает неприятные запахи в небольших помещениях, раздевалках, салонах автомобилей и т.п., проникая даже в микро-трещины и поры материалов.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель: США

Модель: Burgess F-982

Вместимость алюминиевого бачка: 2,8 л

Напряжение: 220 В. Вилка резиновая, предназначенная для соединения с влагозащищенной розеткой на 220V в РФ.

Мощность: 800 Вт.

Производительность: 26 куб. м./мин.

Вес: 2,6 кг.

Габариты в упаковке (ДхШхВ) - 32х23х30 см.



Доставка по всей России.