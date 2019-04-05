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              BEGETON | ART
              Добавлено 05.04.2019
              21 500

              Генератор сухого тумана электрический (фогер)

              Телефон
              +79221811438
              Продавец
              ГЕТ Биотехнологии
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              Описание товара
              Электрический генератор сухого тумана для дезинсекции, дезинфекции, дезодорации

              Аппарат «Thermo-Fogger» генерирует"сухой туман", который в считанные минуты уничтожает неприятные запахи в небольших помещениях, раздевалках, салонах автомобилей и т.п., проникая даже в микро-трещины и поры материалов.

              ХАРАКТЕРИСТИКИ
              Производитель: США
              Модель: Burgess F-982
              Вместимость алюминиевого бачка: 2,8 л
              Напряжение: 220 В. Вилка резиновая, предназначенная для соединения с влагозащищенной розеткой на 220V в РФ.
              Мощность: 800 Вт.
              Производительность: 26 куб. м./мин.
              Вес: 2,6 кг.
              Габариты в упаковке (ДхШхВ) - 32х23х30 см.

              Доставка по всей России.
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