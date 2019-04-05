GET Total - средство от насекомых

Описание товара

GET Total - средство длительного действия от клопов, тараканов, муравьев и ос.



Одного флакона GET® (ГЕТ) достаточно для уничтожения тараканов, блох, клопов, муравьев, ос и других насекомых в комнате 20-22 м2.

В комплект входит: 1 флакон GET Total, перчатки, респиратор со степенью защиты, подробная инструкция.



6 причин использовать GET®:

1. Срок защиты 6 месяцев.

2. Без едкого запаха, только легкий запах апельсина.

3. Безопасно, ведь средство не действует на теплокровных.

4. Не портит вещи, разбавляется водой и высыхает без следов на мебели и обоях.

5. Уничтожает, а не отпугивает: средство не отпугивает, а уничтожает насекомых и их яйца.

6. Используется профессионалами дезинсекторами и СЭС, но легко применим дома.