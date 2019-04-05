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              BEGETON | ART
              Добавлено 05.04.2019
              980

              GET Total - средство от насекомых

              Телефон
              +79221811438
              Продавец
              ГЕТ Биотехнологии
              0
              Описание товара
              GET Total - средство длительного действия от клопов, тараканов, муравьев и ос.

              Одного флакона GET® (ГЕТ) достаточно для уничтожения тараканов, блох, клопов, муравьев, ос и других насекомых в комнате 20-22 м2.
              В комплект входит: 1 флакон GET Total, перчатки, респиратор со степенью защиты, подробная инструкция.

              6 причин использовать GET®:
              1. Срок защиты 6 месяцев. 
              2. Без едкого запаха, только легкий запах апельсина.
              3. Безопасно, ведь средство не действует на теплокровных.
              4. Не портит вещи, разбавляется водой и высыхает без следов на мебели и обоях.
              5. Уничтожает, а не отпугивает: средство не отпугивает, а уничтожает насекомых и их яйца.
              6. Используется профессионалами дезинсекторами и СЭС, но легко применим дома.
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