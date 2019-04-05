GET Total - средство от насекомых

Описание товара
GET Total - средство длительного действия от клопов, тараканов, муравьев и ос.
Одного флакона GET® (ГЕТ) достаточно для уничтожения тараканов, блох, клопов, муравьев, ос и других насекомых в комнате 20-22 м2.
В комплект входит: 1 флакон GET Total, перчатки, респиратор со степенью защиты, подробная инструкция.
6 причин использовать GET®:
1. Срок защиты 6 месяцев.
2. Без едкого запаха, только легкий запах апельсина.
3. Безопасно, ведь средство не действует на теплокровных.
4. Не портит вещи, разбавляется водой и высыхает без следов на мебели и обоях.
5. Уничтожает, а не отпугивает: средство не отпугивает, а уничтожает насекомых и их яйца.
6. Используется профессионалами дезинсекторами и СЭС, но легко применим дома.