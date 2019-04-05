Описание товара

Жидкости для сухого тумана Harvard, которые прекрасно устраняет даже самые въевшиеся запахи.

Запахи в наличии: black ice, anti tabacco, cherry, green apple, coffee.

Объем - 0,95 л.

Цена - 2400 за одну бутылку.



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