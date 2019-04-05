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              BEGETON | ART
              Добавлено 05.04.2019
              600

              Светодиодный модуль Аляска для легкового прицепа

              Телефон
              89676184499
              Ключевые слова:
              Светодиодный, фонарь., Задний, фонарь.
              Продавец
              ПРИЦЕПЫ СИБИРИ
              0
              Описание товара

              Светодиодный модуль"Аляска" используеться в качестве источника света для замены ламп накаливания СТОП/ГАБАРИТ/ПОВОРОТ в блок-фарах типа LT1/BAJONET или МЗСА. Светодиодный модуль не выходит из строя при постоянной вибрации, может работать под водой. (Временное погружение до 1 м не более 1 часа)

              Тех. Характеристики:

              Рабочие напряжение модуля 12 вольт.

              Максимальный потребляемый ток 180 мА.

              Сигнал"Габаритные огни" 1,5 ватт~150Lm.

              Сигнал"СТОП" 3 ватта~300Lm.

              Сигнал"Поворот" 3 ватта~300Lm.

              Разработан по спецзаказу для производителя прицепов"ALASKA"

              Для установки светодиодного модуля необходимо открутить рассеиватель фонаря, извлечь лампы, отсоединить клемы от разъемов с лампами и подключить на разъемы модуля согласно схеме.

              При необходимости зафиксировать модуль силиконовыми кольцами. Установить рассеиватель.

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