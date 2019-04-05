Светодиодный модуль Аляска для легкового прицепа

Описание товара

Светодиодный модуль"Аляска" используеться в качестве источника света для замены ламп накаливания СТОП/ГАБАРИТ/ПОВОРОТ в блок-фарах типа LT1/BAJONET или МЗСА. Светодиодный модуль не выходит из строя при постоянной вибрации, может работать под водой. (Временное погружение до 1 м не более 1 часа)

Тех. Характеристики:

Рабочие напряжение модуля 12 вольт.

Максимальный потребляемый ток 180 мА.

Сигнал"Габаритные огни" 1,5 ватт~150Lm.

Сигнал"СТОП" 3 ватта~300Lm.

Сигнал"Поворот" 3 ватта~300Lm.

Разработан по спецзаказу для производителя прицепов"ALASKA"

Для установки светодиодного модуля необходимо открутить рассеиватель фонаря, извлечь лампы, отсоединить клемы от разъемов с лампами и подключить на разъемы модуля согласно схеме.

При необходимости зафиксировать модуль силиконовыми кольцами. Установить рассеиватель.